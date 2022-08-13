BARÜ'de uluslararası hareketlilik olanakları artıyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından Erasmus KA171 Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajans'a yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle uluslararası hareketlilik yapılabilecek ülke sayısı 35'e, üniversite sayısı ise 92'ye yükseldi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarla uluslararası iş birliklerini ve değişim programlarından yararlanma kapasitesi artırıyor. Erasmus Programı çerçevesinde 25 ülkeden 75 üniversiteyle, Mevlana Programı dahilinde ise 10 ülkeden 17 üniversiteyle anlaşmaları bulunan BARÜ, değişim programlarıyla tüm bileşenlerine önemli fırsatlar sunuyor. BARÜ'de son olarak 2022 yılı çağrısı çerçevesinde Avrupa program ülkeleri dışında bulunan 6 farklı ülkeden ortak üniversiteler ile karşılıklı öğrenci ve personel değişimine olanak tanıyan Erasmus ICM Yükseköğretim Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) başvurusu Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Böylece Erasmus ve Mevlana programıyla hareketlilik yapılabilecek ülke sayısı 35'e, üniversite sayısı ise 92'ye yükseldi. Ayrıca BARÜ'nün dünyanın farklı bölgelerinden 57 farklı üniversite ile İkili İşbirliği (MoU) anlaşmaları da bulunuyor.

Hareketliliklere AB dışından 6 ülke daha eklendi

Kabul edilen proje başvurusuyla BARÜ, KA171 çerçevesinde Avrupa dışı 6 ortak ülkeden üniversiteler ile öğrenci ve personel değişimi için 75.000 avro hibe almaya hak kazandı. Bu proje yoluyla, BARÜ öğrencileri Avrupa ülkelerine ek olarak Bosna Hersek, Kosova, Azerbaycan, Ukrayna, Kenya ve Güney Afrika'da bulunan ortak üniversitelere öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirebilecek. BARÜ'deki akademik ve idari insan kaynağı ise eğitim alma ve ders verme noktasında hareketlilikten yararlanabilecek. Program dahilindeki üniversitelerin öğrenci ve personeli de Bartın'da öğrenim, staj, ders verme ve eğitim alma faaliyetlerine katılabilecek.

“Uluslararasılaşma hamlelerimiz devam ediyor”

BARÜ'de uluslararasılaşma alanında önemli adımlar atıldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kültürlerarası diyalog, araştırma ve bilgiyi paylaşma noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, 70'ten fazla ülkeden öğrencileri olduğunu da hatırlatarak “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe yürüyoruz. Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı 70'den fazla ülkeden uluslararası öğrencilerimize açtığımız gibi öğrencilerimizin ufkunu açacak ve gelişimlerine katkı sunacak yurt dışı eğitim olanaklarını da arttırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimize başarıya ulaşma noktasında ‘yol arkadaşlığı' yapıyor, destek oluyoruz. Bu düşüncelerle gelişimimize değer katan gayretleri dolayısıyla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı'ya, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş'e ve bu çalışmaya katkı sunan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.