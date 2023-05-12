BARÜ'deki sempozyumda “Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği” konuşuldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte farklı konularda alanında önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak en temel önceliğimiz öğrencilerimiz. Ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edecek gençlerimize olan güvenle sürdürdüğümüz bu yolculuğun her anını birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarınların Türkiye'sini gençlerin inşa ve ihya edeceğine de vurgu yapan Rektör Uzun, “Gençlerimizle birlikte çıktığımız gelecek yolculuğunda hem birey hem de kurum olarak sınırlarımızı genişletmeye, ufkumuzu daha da ileriye taşımaya gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki umudumuzu daha da artıran gençlerimiz yarınlarımızda söz sahibi olacak ve ülkemizin gelişimine değer katacaklardır. Bu düşüncelerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, gençlerimize olan güvenini dile getirerek inancımızı arttıran teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş birliği içerisinde gösterdiğimiz gayretlerin gençlere ulaşmasında hassasiyet gösteren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Günay'a, Asbaşkanımız Doç. Dr. Sayın Serdar Eler'e ve tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Serdar Eler, gerçekleştirilen etkinliğin farkındalık oluşturma noktasındaki önemine dikkat çekerek “Yarınların Türkiye'sine giden yolda gençlerimize değer veren, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlayan bu faaliyetler oldukça önemli. Bu doğrultuda yakın ilgileri için Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ile emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Yoğun ilginin olduğu sempozyumda, Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu “Stresle Baş Etme”, Doç. Dr. Melek Volkan Yazıcı “Egzersiz”, Doç. Dr. Özlem Baş “Özbakım, Özgüven, Sosyalleşme” ve Dr. Öğretim Üyesi Nihan Yaldız ise “Beslenme” konusunda konuşmalarını yaptı. Etkinlikte BARÜ Bartın Orman Fakültesi öğrencisi, İklim Elçisi Mehmet Şahin de bir konuşma yaparak “Çevreye Saygı” konusunda temennilerini dile getirdi.

Karşılık soru ve cevapların da alındığı sempozyum günün anısına çekilen fotoğrafın ardından son buldu.