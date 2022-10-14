BARÜ'den 8 akademisyen “Dünya'nın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesinin her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarını sıraladığı liste, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bir yıl öncesine ait verilerin göz önüne alındığı listede, dünya genelinde 200 bini aşkın bilim insanı değerlendirildi. 2020 yılında 2, 2021 yılında 6 isim ile listede yer alan Bartın Üniversitesi, son yayımlanan listeye 8 isimle girmeyi başardı.

Yayımlanan listede BARÜ Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Murat Rakap, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ile Doç. Dr. Parham Taslimi yer alırken; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi Erdoğan ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari yer aldı. Elsevier'in “Yıllık Etki” değerlendirmesine göre “Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya” alanında Doç. Dr. Parham Taslimi 46. sırada, “Yapı ve İnşaat” alanında Prof. Dr. Osman Gençel 117. sırada, “Fiziksel Kimya” alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 195. sırada, “Eğitim” alanında Doç. Dr. Ramazan Yılmaz 1360. sırada, “Enerji” alanında Prof. Dr. Murat Rakap 3033. sırada, “Uygulamalı Fizik” alanında Doç. Dr. Azmi Erdoğan 4814. sırada, “Malzeme” alanında Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari 5173. sırada ve yine “Malzeme” alanında Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ise 5827. sırada yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” değerlendirmesinde ise “Fiziksel Kimya” alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 249. sırada, “Yapı ve İnşaat” alanında Prof. Dr. Osman Gençel 275. sırada, “Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya” alanında Doç. Dr. Parham Taslimi 651. sırada ve “Enerji” alanında Prof. Dr. Murat Rakap 3224. sırada yer almayı başardı.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün daha iyi olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Üniversitemizde uygulamaya koyduğumuz bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde üniversitemizden yer alan isimlerin sayısını bu yıl da artırmayı başardık. Bu düşüncelerle gelişimimize katkı sunan tüm bileşenlerimizle birlikte, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.