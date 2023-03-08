BARÜ'den akademisyenler deprem bölgesindeki yapısal değişiklikleri anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki bilimsel çalışmalarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nden (BARÜ) akademisyenler yaşanan yapısal değişikliklerle ilgili bilgiler verdi.

Bartın Üniversitesi'nden (BARÜ) bilim insanları “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

TÜBİTAK'ın “1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Projesi” kapsamında 5 ayrı çalışmada yer alan akademisyenler bölgeyi mühendislik ve sağlık alanlarında mercek altına aldı.

Bu kapsamda BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Selçuk Baş ile Arş. Gör. Yaşar Erbaş yapı ve zemin hasarları, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırmalarını aktardı.

Çevrim içi konferansta söz alan Doç. Dr. Baş, bölgedeki illerde uzun soluklu bir araştırma yaptıklarını ifade ederek bölgede bulunan otoyollar ve devlet ana yollarındaki köprülerin hasar tespitlerini ve yapısal değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen binalardaki hasar durumu konusunda araştırmalar yaptıklarının da altını çizen Baş, “Depreme dayanıklı yapıların bir felsefesi var. Bu felsefe depremin şiddeti ne olursa olsun can kaybının olmamasıdır. Yapısal hasarlar depremin büyüklüğüne göre değişebilir ancak temel konu can kayıplarının yaşanmaması olmalıdır. Depreme dayanıklı yapısal tasarım ilkelerine uyarak ve bilime kulak vererek güvende olmayı başarabiliriz” dedi.

Deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini kaydeden Erbaş ise “Yıkılan binalardaki insan kusurları net bir şekilde görülmüş ve raporlanmıştır. Bunun yanında teknik planlamalarda ve malzeme kullanımlarındaki eksiklikleri de tespit ettik. Yapılar oluşturulurken temel prensiplerden hiçbir zaman ödün verilmemesi gerekmektedir” diye konuştu.

Afet bölgesindeki yapılara dair fotoğrafların da gösterildiği çevrim içi konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili raporların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.