BARÜ'lü güreşçiler 5 altın, 4 bronz madalya ile Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek gururlandırdı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Ankara'da düzenlediği Ünilig Güreş Şampiyonasında BARÜ'lü sporcular 5 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonundaki 58 üniversiteden toplam 560 sporcunun katıldığı müsabakalarda BARÜ takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

BARÜ'de 57 kiloda Furkan Ali Yıldız, 61 kiloda Emre Kural, 70 kiloda Shamil Tair, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Hüseyin Civelek sıkletlerinde altın madalyaya uzanarak birincilik kürsüsüne çıktı. 65 kiloda Batuhan Böke, 74 kiloda Umut Erdoğan, 79 kiloda Furkan Doğan ve 92 kiloda Muhammet Gimri ise BARÜ'ye bronz madalya getiren isimler oldu.

Elde ettikleri başarılarla BARÜ'yü güreşte şampiyonluğa taşıyan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Genç sporcularımız kararlılıkla devam ettirdikleri gelecek yolculuğunda bizleri gururlandırıyor. Ülkemizin yarınları için her biri ayrı değerler olan öğrencilerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi tebrik ederken; onları geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi ailesi olarak spor alanında gösterdiğimiz başarıların artarak sürmesi için el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.