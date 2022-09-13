BARÜ'lü milli güreşçi Burhan Akbudak, dünya şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Burhan Akbudak önemli bir başarıya imza attı. Grekoromen stil 82 kilo final müsabakasında Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşan milli güreşçi Burhan Akbudak, 6-2 geriye düşmesine rağmen 7-6'lık skorla altın madalyaya uzandı. Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği karşılaşma sonrası minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

BARÜ'lü öğrenci Burhan Akbudak, geçen yıl ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 82 kiloda gümüş madalya almıştı.

Rektör Uzun, milli sporcuyu tebrik etti

Dünya şampiyonu olan genç sporcu Burhan Akbudak'ı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin tüm bileşenleriyle 'Türk Sporuna Değer Katmak' yolunda yeni başarılara imza attığının altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinin sporda söz sahibi olma ve bu alanda ülkemizin gelişimine katkı sunma yönünde hedefleri var. Bu doğrultuda her geçen dönem gayretlerimizi artırarak tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Spor ve bilimin birbirini besleyen bir bütün olduğuna inanıyor, sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu düşüncelerle gelecek adına bizleri umutlandıran, aldığı başarılarla göğsümüzü kabartan öğrencimiz Burhan Akbudak ile birlikte tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca öğrencilerimizin en iyiye ulaşması konusunda büyük çaba gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.