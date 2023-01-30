BARÜ'lü milli güreşçi, ülkemizi Dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edecek

Konya'nın ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Reşit Karabacak U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Gimri, 92 kiloda çıktığı minderde tüm rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. Türkiye şampiyonu olan genç milli sporcu böylece Türkiye'yi Dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etme hakkı da kazandı.

Aynı şampiyonada 61 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kural da altın madalya almış, ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hak kazanmıştı.

Gurur duyulacak başarılar alan genç millileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Sağlıklı, sürdürülebilir ve üretken bir sistemle yarınlara hazırladığımız gençlerimizin daha iyiye ulaşmaları için motive ediyoruz. Bu gayretlerimizin sonuçlarını alıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Elde ettikleri başarıları uluslararası müsabakalarda da göstereceklerine yürekten inanıyoruz. Bu düşüncelerle daha iyiye ulaşma konusundaki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.