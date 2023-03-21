BARÜ'lü milli sporcu Emre Kural bronz madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında serbest stil 61 kiloda yarışan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Emre Kural üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Eleme turunda Moldovalı Andrei Vitan'ı, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı rakibi Aykhan Abdullazada'yı geçen milli sporcu adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Ukraynalı Andrii Dzhelep ile karşılaşan Emre Kural, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç güreşçiyi elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türk Sporuna değer katma yolunda gösterdiğimiz gayretler gelen madalya haberleriyle taçlandırılıyor. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte her geçen gün daha iyiye ulaşmak hedefiyle kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Avrupa üçüncüsü olan milli sporcumuz Emre Kural'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlama noktasında emekleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.