BARÜ'lü öğrenciler 4 yılda 535 proje üretti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A dahilinde hazırladığı 69 projenin daha kabul edilmesiyle 4 yılda desteklenen proje sayısı 535'e yükseldi.

Türkiye'nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesinin (BARÜ) “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” dahilinde 69 projesi daha kabul edildi. Böylece TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen programda BARÜ'lü öğrenciler 7 dönemde 535 proje için destek alarak büyük bir başarıya imza attı.

BARÜ'lü öğrenciler projeleriyle geleceği hedefliyor

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme' eğitimlerinin verildiği BARÜ'de “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor. TÜBİTAK 2209-A destekleme programı 2019/2 döneminde 32, 2020/1 döneminde 27, 2020/2 döneminde 58, 2021/1 döneminde 52, 2021/2 döneminde 133 projesi kabul edilen BARÜ'de 2022/1 döneminde de 164 proje desteklenmişti. Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmanın hedeflendiği BARÜ'de 2022/2 döneminde ise 69 proje desteklenmeye değer bulundu.

“Bilim temelli kalkınmada öğrencilerimiz önemli roller alacak”

“Üreten Üniversite” anlayışla yapılan çalışmalarla ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istiyoruz. Bilgi üretim sürecinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğimizi inşa ve ihya edeceğini biliyoruz. Her bir öğrencimizi bu süreçteki gayretleri için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öz potansiyelimize olan inançla öğrencilerimize destek veren akademik ve idari insan kaynağımız ile tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Tam bağımsız, güçlü Türkiye' anlayışına katkı sunuyoruz”

Rektör Uzun, üniversitenin tüm bileşenleriyle geleceğe değer katma hedefinde olduklarını da aktararak “Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek çıktığımız bu yolculukta hep daha iyisini hedefliyoruz. Tüm bileşenlerimizle ‘Tam bağımsız, güçlü Türkiye' anlayışına katkı sunuyoruz. Bu düşüncelerle her fırsatta gençlerimize olan inançlarını dile getiren ve bizleri daha iyiye ulaşma konusunda destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ar-Ge ekosistemimizin geliştirilmesi ve tabana yayılması noktasındaki teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile sürece katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız (BİDEB) Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.