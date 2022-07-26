BARÜ'lü sporculardan Halter şampiyonasında 6 madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni başarılarla isimlerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Halter Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonasına katılan genç sporcular 6 madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu. Türkiye'nin birçok ilinden 330 sporcunun katıldığı şampiyonada; Kadir Karapınar 96 kiloda, Batuhan Sancak 73 kiloda, Gülşen Taşcı 64 kiloda ve Berfin Altun ise yine 64 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca müsabakalarda Muhittin Aslan 102 kiloda ve Yusuf Göçmenoğlu ise 67 kiloda gümüş madalyaya uzandılar.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yeni başarılarla geleceğe doğru kararlılıkla yürüdüklerinin altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Sadece ulusal değil uluslararası müsabakalarda da bayrağımızı gönderde dalgalandıran sporcularımızla Türk Sporuna değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Rektör Uzun, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinin kaliteli eğitim ortamı ve fiziki altyapısıyla öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu da vurgulayarak “Bartın Üniversitesi olarak 24 farklı branşta 200'e yakın milli sporcumuza geleceğe hazırlıyoruz. Farklı spor dallarına ait salonlarımız ve kalite eğitim ortamıyla tüm öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyoruz. Hedefimiz Türk Sporuna değer katan bir yapıyla yarınlarımız için söz sahibi olan nitelikli bireyler yetiştirmek. Bu düşüncelerle elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğrencilerimizi tebrik ediyor, gayretleri için tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.