BARÜ'lüler Avrupa Güreş Şampiyonasında gururlandırdı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve mezunları Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonasına Bartın Üniversitesi (BARÜ) damgasını vurdu. Grekoromen Güreş Milli Takımımız topladığı 155 puanla takım halinde Avrupa Şampiyonu, Kadın Milli Güreş Takımımız ise 136 puanla Avrupa ikincisi olduğu organizasyonda BARÜ'lü sporcular aldıkları sonuçlarla büyük katkı sağladı.

Şampiyonada BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi Evin Demirhan Yavuz 50 kiloda bronz madalya alırken; Spor Bilimleri Fakültesi mezunları Burhan Akbudak 82 kiloda altın, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş ve 53 kiloda Zeynep Yetgil bronz madalyaya uzandı.

Genç güreşçileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin en değerli sermayesi olarak gördüğümüz gençlerimizi geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Onların enerjisinin yarınlarımızı aydınlatacağının bilincinde öğrencilerimizin yanında olmaya ve birlikte yol alamaya çalışıyoruz. Spor alanındaki çalışmalarımızı bu motivasyonla diri tutuyor, elde edilen kazanımlarla gururlanıyoruz. Bu düşüncelerle öğrenci ve mezunlarımızı elde ettikleri başarılar dolayısıyla kutluyorum. Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesindeki çabaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte aynı yolu yürümeye, onlarla yol arkadaşlığı yaparak daha iyiye ulaşmaları noktasında yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.