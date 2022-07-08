BARÜ'nün paydaşı olduğu projeyle 65 yaş üstü bireylere eğitimler verildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BÜNSEM) paydaş kurum olarak yer aldığı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) yürütücülüğünde hazırlanan Avrupa Birliği (AB) projesi dahilinde eğitimler tamamlandı. İleri yaştaki bireylerin sosyal yaşamın içinde daha fazla var olmasının hedeflendiği proje, Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan partner kurum ve kuruluşlarla aynı anda gerçekleştirildi. Proje ile 65 yaş üstü bireylere nefes egzersizi, grup rehberliği, drama, farkındalık, beslenme, sanat etkinlikleri, e-kamu hizmetlerine erişim, siber suçlara karşı korunma, sosyal medya ve e-ticaret konularında seminerler verildi.

Seminerler BARÜ öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Eda Çürükvelioğlu Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Dülger, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Eyüpoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Murat Debbağ ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fidan tarafından derslikler, atölyeler ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

“Bilge Yaşam: Yaşlı Ayrımcılığı Hakkında Farkındalık” başlıklı projenin önemine değinen BÜNSEM Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kaygın, “İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk'ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede Bartın Üniversitesi olarak bizler de yer almaktan mutluluk duyduk. Yurt içi ve yurt dışından paydaşlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarla ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarına sürdürmelerine katkı sağlayacak çeşitli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdik ve çok keyif aldık. Katılımcılarımızdan da çok güzel geri dönüşleri aldık” dedi.

Eğitimlerde yer alarak kursiyerleri yalnız bırakmayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise yaş almanın her bireyin muhtemelen yaşayacağı bir olgu olduğunu ifade ederek yaşlanma deneyimine odaklanan projenin herkes için önemli çıktıları olacağını ifade etti.

Rektör Uzun, “Yaşa yönelik ayrımcılığa ve yaşlanma deneyimine odaklanan faaliyetlerin ve yaş ayrımcılığına yönelik alınacak önlemlerin sadece belirli gruplar için değil, çok daha geniş çerçevede, herkes için fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasından hayata geçirilmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.