BARÜ'nün projesiyle Türk bürokrasisinin son 40 yılı incelenecek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Baykal'ın TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu. Proje dahilinde yapılacak çalışmalarla farklı kurum ve unvanlarda aktif olarak görev yapan bürokratların hayata geçen politikalara ilişkin algı ve tutumları analiz edilecek. Akademik çıktılarının bilim dünyasının yanı sıra politika yapıcı ve uygulayıcılarına yol göstermesinin de hedeflendiği çalışmada, 12 farklı ilden bin 338 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek.

“Proje ile bürokratik yapıya odaklanılacak”

Proje hakkında bilgiler veren Baykal, “Toplumsal kökenleri ve düşünsel eğilimleri üzerinden bürokrasiye odaklanılacak proje ile farklı kurum ve unvanlarda aktif olarak görev yapan bürokratların hayata geçen politika ve değişimlere ilişkin algı ve tutumları analiz edilecek. Böylece siyasetteki değişimin kamu bürokrasisi üzerindeki etkilerinin yanı sıra bürokrasideki işleyiş ve süreç yönetimin nasıl etkilendiği de irdelenecek” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun tebrik etti

Her günün bir önceki günden daha iyi olması için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Baykal ile birlikte projede görev alanları tebrik etti. Rektör Uzun, “Üniversitemizde bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz. Gurur duyacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte tüm bileşenlerimizle birlikte yarınlarımıza değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Bu noktadaki gayretli çalışmaları için Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ömer Baykal'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Projenin danışmanlığını yapacak olan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Yerel Politikalar Kurulu Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe başta olmak üzere tüm proje ekibine de değerli katkıları için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Alanında yetkin bilim insanları projede yer alıyor

Doç. Dr. Baykal'ın yürütücülüğünü yaptığı projenin danışmanlığını Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Yerel Politikalar Kurulu Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yapacak. Ayrıca projede; İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yılmaz Bingöl, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Sezer ile BARÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Arş. Gör. Dr. Erdi Topçuoğlu da görev alacak.