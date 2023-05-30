BARÜ'ye ÜNİLİG Judo Türkiye Şampiyonasından madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Judo Türkiye Şampiyonasında Bartın Üniversitesine (BARÜ) gümüş madalya geldi. Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hakan Akar, 100+ sıklette tüm rakiplerini geçerek finalde mücadele etmeye hak kazandı. 29 üniversiteden 150 sporcunun katıldığı organizasyonda Hakan Akar, ikincilik kürsüsüne çıkmayı başararak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcuyu elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkatleri üzerine çeken Üniversitemizde farklı spor branşlarında başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Türk Sporuna ve yarınlarımıza değer katma hedefiyle sürdüğümüz yolculuğumuzda elde edilen her başarı geleceğe olan umudumuzu da tazeliyor. Bu düşüncelerle nitelikli bireyler yetiştirme konusundaki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.