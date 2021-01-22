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Başı plastik boruya sıkışan kediyi itfaiye erleri kurtardı

Bartın’da başı ve boynu plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da başı ve boynu plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bartın Cumhuriyet Mahallesi'nde başı ve boynu plastik boru sıkışan kediye vatandaşlar yardım etmek istedi. Bir bina girişindeki su borusuna sıkışan kedi kurtarılamayınca durum Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erleri kullandıkları makasla kedinin başı ve boynuna sıkışan plastik boruyu kesip kediyi kurtardı.


İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı borudan kurtarılan sahipsiz kedi serbest bırakılınca hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.

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