Başkan Akın: ‘Bartın'da her yer sıfır atık olacak'

Bartın Belediyesi "Sıfır Atık" projesi kapsamında, büyük parklar, okullar ve resmi kurumlar ile sitelere koyacakları geri dönüşüm konteynerleriyle milli servete katkı sağlamayı amaçlıyor. Bartın Belediyesi eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, 140. Yıl Parkı başta olmak üzere büyük parklar ile sitelere geri dönüşüm kutuları koyarak plastik, cam ve kâğıt atıkların geri dönüşümlerini sağlayacak. Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama ve ayırma çalışması için evlerdeki kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarının evsel atıklarınızdan ayrı olarak ambalaj atıkları için hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atılmasını rica eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ambalaj atıklarının çöp olmadığını söyledi.

"Broşürler hazırlandı"

Sıfır Atık ve geri dönüşümle birlikte milli servete katkı sağlanmayı amaçladıklarını belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz bundan 7-8 sene evvelinden beri kâğıt toplamaya başlamıştık. Ama artık 'Sıfır Atık'a geçmemiz gerektiğini düşündük. Sıfır Atık konusunda da sadece Belediyemizin sokaklarında değil sitelerde ve okullarımızda gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için Bartın Belediyesi olarak büyük parklarda kullanacağımız cam, plastik ve kâğıtların ayrıştırıldığı üçlü modern çöp kutularımızı koyacağız. Şehrin önemli merkezlerine de yine cam, plastik ve kâğıdın ayrıştırıldığı bir biraz daha konteynerleri koyacağız. Sitelere de daha büyük plastik, cam ve kâğıtların atılacağı büyük konteynerler koyacağız. Sitelerimizin önlerinde çöp kutuları var ama bunlar tüm atıkların bir arada atıldığı çöp kutuları olduğu için ayrıştırma işlemi zor oluyor. Sitelere vereceğimiz yeni konteynerlere evsel atıklar değil sadece plastik, cam ve kâğıtlar atılacak. Bu konteynerle evsel çöplerin atılmaması için de bizzat Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzce geri dönüşümün faydalarının anlatıldığı ve Müdürlüğü'müzün iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler hazırlandı. Bu iş için 2 Çevre Mühendisi arkadaşımızı da görevlendirdik. Bir arkadaşımız Belediye'miz ile ilgili diğer arkadaşımız da Safran Geri Dönüşüm ile ilgili olarak bu işle ilgilenecekler. Bu arkadaşlarımızın başkanlığına Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün de kontrolünde bu çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca iç mekânlar için de bin adet civarında çöp kutusu alındı. Bunları da okullarımıza, resmi kurum ve kuruluşlarımızın iç mekânlarına koyacağız. Bu kutularımız doldukça da bunları toparlayacağız. Çöpler ve atıklar aslında Bartın'da ve Türkiye'de sıkıntılı bir iş. Çünkü bu işin evsel atıklar kısmı var bir de sanayiye döndürülebilecek kısımları var. Sanayiye döndürülebilecek kısımları muhakkak ayrıştırmamız gerekiyor. Milli servetimize de katkı sağlamamız gerekiyor. Bu katkıyı da bir Bartın Belediyesi olarak mutlaka sağlamak istiyoruz. Zaten 7-8 senelik zamandan beri kâğıtları topluyoruz. Onun içerisine atılan çöpleri de toparlıyorduk. Yine vahşi depolama denilen yerde de yine Çevre Mühendisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün kontrolünde 10 tane arkadaşımız var. Orada da ayrıca bir ayrıştırma yapılıyor. Bartın'ın merkezinden giden, diğer ilçelerden gelen, köylerden gelen çöplerin ayrıştırması da ayrıca yapılıyor. Yani oraya getirilen bir tane plastik bile boşa gitmiyor. Ama biz bu çöpleri yerinde ayrıştırmak istiyoruz. Yerinde ayrıştırmak için de geri dönüşüm için temin ettiğimiz bu çöp kutularını sitelere, okullara, resmi kurumlara, Bartın'ın önemli noktalarına ve büyük parklarımıza koyacağız. Biz artık sıfır atık muhakkak gerçekleşmeli diyoruz. Sıfır Atıkla mutlaka geri dönüşüm sağlanmalı, milli servete katkı sağlanmalı. Çünkü ambalaj çöp değil milli bir servet ve biz de bu milli servete katkı sağlamalıyız. Dünya artık buna geçmiş vaziyette. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde çöplerden enerji üretiliyor, zaman içerisinde enerji üretimine de geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Çöp Bertaraf Tesisi'nin 199 bin metrekarelik bir alanı var. Bu alan içerisinde bir proje çalışması yapılıyor ve bitmek üzere. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner de bu konuda gerçekten çok titiz davranıyor. Biz de bununla ilgili olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirdiğimize Bartın'da artık hem evsel çöplerimiz modern bir şekilde bertaraf etmiş olunacak hem ambalajlar da milli servete katkı olacak. Bu konuda çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bunu inşallah halkımızla birlikte başaracağız. Milli servetimizi gerçekten korumamız lazım."

"Modern bir Bartın meydana getiriyoruz"

Çöp konteynerlerini yerin altına alma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Akın, modern bir Bartın meydana getirdiklerini ifade etti. Bartın'a güzellikler katmaya devam edeceklerini söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şöyle devam etti, "Biz büyük yerlere çiftli yeraltı konteynerleri koyuyoruz. Devasa bir çalışma ama Bartın'da 5 bin tane çöp konteyneri var. Bunları Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan kardeşlerimiz gece gündüz demeden topluyorlar ve temizliyorlar. Ama artık bunları yerin altına almaya başlıyoruz. Biliyorsunuz ki İnkumu'nda bütün çöplerimizi yerin altına aldık. Bartın'da da şuanda 20 noktada çöp merkezini yerin altına aldık. Şimdi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeraltı çöp konteynerlerinin bir tanesinin maliyet 35 ila 40 bin TL civarında olduğu için bu çalışmalarımız çok hızlı ilerleyemeyecek. Ama biz şimdiye kadar Bartın'da 20 tane çöp konteynerimizi yerin altına yerleştirdik. Modern bir Bartın meydana getiriyoruz. Güzel Bartın'ımıza güzellikler katmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse ve halkımız da teveccüh gösterirse bu güzelliklere daha çok güzellikler katacağız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bartın çok güzel bir şehir, bu şehri kendi ellerimizle daha da güzelleştirmemiz lazım. Biz bunu da yine inşallah halkımızla birlikte yapacağız. Hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.