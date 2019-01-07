Başkan Akın Bartın'da yaşayan Arıtlıları ağırladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'da yaşayan Arıtlı vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Gazhane Kültür Parkında gerçekleşen programa Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kömeç ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Başkan Cemal Akın, davetlilerle talep ve önerileri hakkında sohbet etti.

Yoğun katılımın olduğu programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, ” Bugün siz değerli dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından bu tip organizasyonlara önem veriyoruz. Sizlerin düşünceleri fikirleri bizler için çok önemli. Bartın Belediyesi olarak halkımızla kol kola girerek ilimize uzun yıllar hizmet verecek proje ve çalışmalar gerçekleştirdik. Gerek doğalgazın ilimize gelmesi gerek Bartın Irmağı'nın her gün akan 3 bin ton kanalizasyondan kurtulması gerekse de alternatif su hattını ilimize gelmesi ile yaşanılan su sıkıntısının önlemesi çalışmaları ile bizler için büyük önem arz eden 3 temel sorunu çözmüş bulunmaktayız. Allah nasip ederse önümüzde ki dönem güzel bir sosyal alanı daha ilimize kazandıracağız. Hürriyet Mahallesi'nde mülkiyeti Bartın Belediyesi'ne ait 112 bin metrekare alana Köy Park Projesini uygulamak istiyoruz. Bu projemizin içeresinde köy meydanı, köy fırını, sebze meyve satış stantları, kafeterya, su değirmeni, koşu ve yaya yolu, kamelyalı piknik alanları, çocuk parkı, seyir terasları, seyir kulesi, amfi tiyatro, izci kampı, hobi bahçesi, çiftlik, çocuk parkı, çim heykeller, mescit ve oyuncak müzesi yer alacak. Kentimizin doğasını bozmadan vatandaşlarımızın gezebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir çalışma olacak. Ayrıca Köy Park Projemiz ile Gazhane Kültür Parkı arasında teleferik yapmakla ilgili de bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse bu güzel projeyi de ilimize kazandırmak istiyoruz. Bartın Belediyesi olarak halkımızın hayat kalitesini artırmak bizim en büyük vazifemiz. Bugüne kadar bu bilinçle hareket ettik ve bundan sonrada aynı anlayış içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.