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Başkan Akın: “Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hükümet Caddesi, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak ve Belediye Bahçesi’nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hükümet Caddesi, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak ve Belediye Bahçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkanı Akın, Hükümet Caddesi, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak ve Belediye Bahçesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşlarla selamlaşan Başkan Cemal Akın, vatandaşların hal hatırları sorarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip gerek halkımızla gerekse esnaf dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bu gün Hükümet Caddesi, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak ve Belediye Bahçesi'nde esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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