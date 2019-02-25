Başkan akın emekli polislerle bir araya geldi

Program Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimi tarihten itibaren Halkımızla sürekli bir araya geliyoruz. Halkımızın talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. İlk göreve başladığım tarihte özellikle hanım efendilerin hava kirliliği ve kullanma suyu konusunda sıkıntılarını dile getiriyorlardı. Allah nasip etti Çayır Köyün 'de yeraltı nehri bulduk ve ilimize kazandırdık. Evlerimizden akan sularımız içilebilecek kadar kaliteli. 299 sefer tahlil oluyor. Bizlerde 4 defa İstanbul 3 No'lu Sağlık Merkezinde tahlilini yaptırıyoruz. Siyanürü dahil her şeyi kontrolden geçiyor. Allah bizlere bu sorunu çözmeyi nasip etti. Bir diğer önemli konuda hava kirliliği konusuydu. İlimize kazandırdığımız doğalgaz ile bu sorunu da çözdük. Bugün itibariyle 206 bin 500 vatandaşımız kullanıyor. Bir diğer önemli konu ise Bartın Irmağı'na akan kanalizasyon meselesi idi. Bartın'ın en büyük hibeli projesi ile bu sorunu da çözdük. Bu meseleler varken sosyal alanları oluşturmakla ilgili çalışma yapamazdık. Bu çalışmaların tamamlanması ile Kent Müzesi, Kaynarca Spor ve Yaşam parkı, Gazhane Kültür Parkı, Yalı Sevgi Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Karaçay Piknik Alanı gibi sosyal alanlar oluşturmaya başladık. Özellikle bayanların gidemediği göremediği yer bırakmadık. Bunları yapmak kolay olmadı“ dedi.

“Köprüleri Yapmazsak Trafiği Rahatlatamayız”

İlimizde ki trafik sorunu hakkında da açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “ İlimizde ki nüfusun ve araç sayısının artması ile trafik sorunu başladı. Bartın merkezinde 52 bin araç olduğu söyleniyor. Öğrenci ve her gün ilimize şehir dışından ve köylerden gelen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz 100 civarına kadar çıkıyor. Oluşan bu trafik sorununun önüne geçebilmek için şehrimize 3'e ayıran Bartın Irmağı'na yeni imar planında 4 yaya 11 araç olmak üzere 15 köprü koyduk. Bu köprülerin yol ağları hazır. Önümüzde ki dönemde bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Bu köprüleri yapmazsak trafiği rahatlatamayız. “ dedi.

“Kültür Yolu Oluşturmak İstiyoruz”

4 yeni müze projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Cemal Akın” Bartın Belediyesi olarak ilimizde ki turizmi geliştirmek adına da birçok çalışma gerçekleştirdik. Bartın Belediye Başkanı olarak Tarihi Kentler Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak beş yıldır Karadeniz bölgesini temsil ediyorum. Burada bir kültür yolu oluşturmak istiyoruz. Daha önce Ebu Derda Türbesi restorasyonu, Kent Müzesi, Hamam Restorasyonu, Şehitlik Düzenlemesi, tarihi çeşmelerimizle ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz restorasyon çalışmaları, kent merkezimize yerleştirmiş olduğumuz heykeller gibi bir çok çalışma gerçekleştirdik. Allah nasip eder halkımız teveccüh gösterirse 4 yeni müze eklemek istiyoruz. Bunlar Atatürk ve Şehitler Müzesi, Resim ve Sanat Müzesi, Su Müzesi ve Oyuncak Müzesi şeklinde olacak. Turist ilimize geldiği zaman konaklasın istiyoruz“ dedi.

Başkan Cemal Akın konuşmasının ardından Bartın Emekli Emniyet Mensupları Dayanışma Platformu üyeleri ile talep ve önerileri hakkında sohbet etti.