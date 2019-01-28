Başkan Akın emektarlar ile bir araya geldi

Akın son olarak Bartın Belediyesine hizmet vermiş emekli memurlar ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Akın kahvaltı programı sonrası yaptığı açıklamasında, “Uzun yıllar belediyemize hizmet eden ve Bartın Belediyesi'nde emekli olmuş memur dostlarımız ve aileleri ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldik. Kendi alanlarında başarılı isimlerin, 25-30 yıl hizmetlerinden sonra emekli olarak, Bartın'ımız da yaşamaya devam eden emekli memur dostlarımızın önerilerini dinleyerek, belediyecilik hizmetleri açısından varsa talep ve sorunlarını çözme noktasında sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdim.Bizlerden çok daha deneyimli olan emekli memur dostlarımızın ve halkımızın önerileri son derece önemli. Danışan akıl hata yapmaz düsturuyla, eleştiriye ve önerilere açık, sorunları yerinde tespit ederek, çözüm üreten ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla bu tür buluşmalarımız devam edecek. Kahvaltı programına iştirak eden, Bartın Belediyesi'nden emekli olmuş memurlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir yaşam, hakkın rahmetine kavuş olanlar rahmet diliyorum” dedi.