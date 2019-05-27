Başkan Akın esnafların iftar davetine katıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi esnafları tarafından Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinin öncesinde masaları gezen Başkan Cemal Akın, davetlilerle selamlaşarak sohbet etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Kemerköprü Mahallesi esnafları tarafından geleneksel hale iftar programında vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadım. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.