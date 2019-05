Başkan Akın Filyos'ta

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nun aylık olağan toplantısına katılmak üzere Zonguldak'ın Filyos Beldesi'ne gitti. Başkan Akın, toplantının ardından Filyos Liman İnşaatı Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, her ay düzenlenen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Zonguldak'ın Filyos Beldesi'nde yapımı devam eden Liman İnşaatı Şantiyesinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Bölgeye yapılacak olan yatırımların konuşulduğu toplantının ardından açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Liman İnşaatının tamamlanmasıyla birlikte bölgede önemli istihdam sahaları oluşacağını düşünüyorum. Burada kurulacak olan iş sahaları sayesinde bölgemiz her anlamda kalkınacak, bölgeyle bağlantılı yeni iş sahaları oluşacaktır. Bölgemizin en önemli projelerinden olan Filyos Projesinin her zaman takipçisi ve destekçisi olacağız. Kalkınma Ajansımızın olağan toplantısında da bu konuları görüştük. En kısa zamanda tamamlanmasını ümit ediyor, bölgemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.