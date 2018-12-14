Başkan Akın genç gönüllülerin projelerini dinledi

Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda Başkan Cemal Akın, topluluk üyeleri ile sohbet ederek projeleri hakkında bilgiler aldı.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın,” Programımıza katılım sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza attınız. Bizlerde imkânlarımız ölçüsünde sizlere destek olmaya çalıştık. Özverili çalışmalarınız için sizleri tebrik ediyorum. Bartın Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz“ dedi.

Başkan Cemal Akın'ın konuşmasının ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu Başkanı Sefa Başaran “Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu olarak birçok proje ile Bartın'a fayda sağlamaya çalıştık. Hazırlamış olduğumuz tüm projelerimizde Belediye Başkanımız bizlere her zaman destek verdi. Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Talep ve önerilerinde konuşulduğu programın sonunda Başkan Cemal Akın ve Bartın Genç Gönüllüler Topluluğu Üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.