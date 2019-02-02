Başkan Akın: ‘Geri dönüşüm milli servete katkı sağlar'

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, “Sıfır Atık” projesi kapsamında büyük parklar, eğitim kurumları, kamu kurumları ve sitelere geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile yaptığı açıklamasında, plastik, cam ve kağıt atıklarının değerlendirilerek, milli servete katkı sağlanacağını belirtti.

Akın, “ Bartın Belediyesi olarak büyük bir geri dönüşüm seferberliği başlattık. Sıfır Atık projesi kapsamında ilimizdeki eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere büyük parklara ve sitelere geri dönüşüm kutuları yerleştirme çalışmalarımız başladı. Bu sayede plastik, cam ve kağıt gibi endüstriyel değeri olan atıkları çöpe atılmadan kaynağında ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağlayacağız. 'Sıfır Atık', israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin minimize edilmesi, atık oluşumun engellenmesi, atığın oluşması durumundaysa geri dönüşümünün gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak. Bu sebeple son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediyeler genelinde yaygınlaşmaktadır. Bartın Belediyesi olarak geri dönüşüm seferberliğimiz sayesinde cam, kağıt ve plastik gibi endüstriyel değeri olan atıkların çöpe atılmadan kaynağında ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamış olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Akın, ambalaj atıklarının çöp olmadığını belirtirken, evlerdeki kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıkların, evsel atıklardan ayrı olarak geri dönüşüm konteynerlerine atmalarını rica etti.