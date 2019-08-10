Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi

Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın, Lütfiye Caddesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi'nde esnaf ve vatandaşlara hatırlarını sorarak taleplerini dinledi.

Bartın Başkan Cemal Akın ziyaretlerine Lütfiye Caddesi, Hükumet Caddesi ve Belediye Bahçesi'nde devam etti. Esnafları tek tek gezerek bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Cemal Akın, karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaştı, sohbet etti. Akın ziyaretlerde yaptığı sohbetlerde vatandaşlara bir bir hatır sorarak görüş ve önerileri dinledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın halkın içinde olarak sorunları ve talepleri hızla öğrenip gerekeni yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında “ Vatandaşlarımızın belediyemize gelmesini beklemeden mahalle mahalle gezerek, kahvehaneleri, çay bahçelerini ve esnaflarımızı ziyaret ederek her fırsatta halk ile iç içeyim. Ziyaretlerde hem devam eden çalışmalarımızı anlatıp hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili bilgi ve görüş alışverişi yapıyoruz. Hem de talep ve ihtiyaçları dinleyip gerekeni yapmak üzere hızla harekete geçiyoruz. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bartın için 7 gün 24 saat halkımızın emrine amadeyiz” dedi.