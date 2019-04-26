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Başkan Akın: “Halkımızın güvenine layık olmalıyız”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi personeli ile toplantı yaptı.


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Binasında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Necmi Balık, Erol Demirkoparanoğlu, Hasan Arınan, daire müdürleri ve Bartın Belediyesi personeli katıldı.


Toplantıda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “ Göreve başladığımız 2009 yılından itibaren şehrimizin çehresini değiştiren, ilimizin güzelliklerine güzellikler katan birçok çalışma ve projeyi ilimize kazandırdık. Gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya gayret ettik. Allah bizlere bir dönem daha belediye başkanlığı görevini sürdürmeyi nasip etti. Bu dönemde de bir yandan yeni projeleri hayata geçirirken, bir yandan da ilimize kazandırmış olduğumuz çalışmalarımızın iyileştirmelerini yapacağız. Halkımızın bizlere güvenine layık olmalıyız. Hepinizin bu bilinçle hareket etmesini istiyorum. 10 yıllık görev süremizde her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Önümüzde ki dönemde de bu birlikteliği koruyarak halkımıza hizmet etmeliyiz. “ dedi.

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