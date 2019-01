Başkan Akın, “Hep halkın içinde olduk”

Bunun yanı sıra çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına kadar her fırsatta herkesle yakın diyalog içinde olmayı da önemli bir hizmet olarak gördüklerini belirten Akın, “Belediyecilik sadece yol, park, kanalizasyon, alt yapıyı yapan resmi kurum değil, halkın içinde, halkla diyalog halinde olmaktır. Biz de gece gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden şehrimizin her noktasında sürekli insanların içinde oluyoruz.7'den 70'e her kesimden herkesin sevgisine mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

“Sürekli halkın içinde olduk, sorun ve talepleri dinledik”

2009 yılında başladığı Belediye Başkanlığı görevinde 10. yılını dolduran Cemal Akın, “Üretken Belediyecilik” anlayışıyla altyapı ve üstyapıdan sosyal hayata, spordan, sanata her kesiminin hayatına dokunan birçok projeyi hayata geçirmenin ve Bartın'a ilkleri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Belediye olarak her seçim öncesinde verdikleri sözleri yerine getirmenin gayretiyle çalıştıklarını ve hayata geçirdikleri projelerin 7'den 70'e herkese hitap eden ve her kesimin de takdir ettiği projeler olduğunu dile getiren Akın, “Ben kişisel olarak belediyeciliğin, belediye başkanlığının sadece somut projeler, somut hizmetler vermekten ibaret olmadığının bilinciyle hareket ettim. Evet, hizmet insanlarımız için önemli ama bazı anlar var ki, taş üstüne taş koymaktan daha önemli olabiliyor. İnsanlarımızın öyle sorunları oluyor ki, bazen sizin yaptığınız bir park, bahçe, yol veya müze o insanımız için geri planda kalabiliyor. İşte bu noktada biz haftanın her günü, günün her saati insanlarımızın yanında, onlarla diyalog halinde olmaya da gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızı da, yaşlılarımızı da dinliyoruz”

Belediye Başkanı Akın, amaçlarının tüm vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve kendisine iletilen sorunlara en kısa süre içerisinde çözüm üretmek olduğunu belirtti. Bu amaçla caddelerde, sokaklarda, parklarda, piknik alanlarında, ev ve mahalle toplantılarıyla sürekli halkın içinde olduklarını dile getiren Akın, “Başkanlık görevini yürütürken en çok dikkat ettiğim konu halkımızın bizlerden talepleridir. Her fırsatta vatandaşlarımızla biraya gelip onlarla olmaya büyük çaba gösteriyorum. Gittiğimiz yerlerde çocuklarımızı da, yaşlılarımızı da dinliyoruz. Onları kucaklıyoruz. Belediye olarak bizim çözebileceğimiz bir talepleri, bir sorunları var mı diye soruyoruz. Özellikle yaşlı teyzelerimizi, amcalarımızı, hastalarımızı düzenli ziyaret ediyoruz. Amacımız ve hedefimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara imkânlarımız ölçüsünde en kısa süre içerisinde çözüm bulabilmek. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim için de temel sorundur. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonra da hizmet etmeye de devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

“Yaralara merhem olmaya çalıştım”

Yaşamı boyunca halka hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğuna dikkat çeken Akın “Ömrümün her safhasında milletimizin hizmetinde oldum. Bulunduğum bütün görevlerde kişiler arasında hiçbir ayırım yapmadan sadece Allah rızası için halkın sorunlarına çözümler aradım. Elimden geldiğince yaralara merhem olmaya çalıştım. Bundan sonra da bende aynı duyarlılık ve hizmet aşkı Allah ömür verdiği sürece devam edecek. Halkımızın duaları benim en büyük ödülümdür” dedi.