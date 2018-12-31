Başkan Akın: "Hizmet ve projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktık"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, üretken belediyecilik anlayışıyla birçok çalışma ve projeyi Bartınlıların hizmetine sunan Bartın Belediyesi'nin başarılı bir yılı daha geride bıraktığını söyledi. Altyapı ve üstyapıdan sosyal hayata, spordan, sanata birçok yatırımı Bartın'a kazandırdıklarını kaydeden Akın, “Bartın Belediyesi toplumun her kesiminin hayatına dokunan projeleri hayata geçirdi” dedi.

2018 yılını değerlendiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şöyle konuştu: “Göreve geldiğimiz tarih itibariyle Bartın'ın geleceğine dokunacak projeler gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm hizmetler ilimize 50 yıl 100 yıl hizmet verecek çalışmalar oldu. Bu çalışmalarımıza 2018 yılında yenilerini ekledik. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı Projesiydi. 21 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve 5 milyon 627 bin liraya mal olan Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde açık ve kapalı kafeterya, çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, basketbol ve voleybol sahaları, tenis pistleri ve buz pateni pisti yer alıyor. Engellilere yönelik kondisyon aletlerinin de yer aldığı merkezde Orhun Kitabelerinin de birebir çalışması yapıldı. Binden fazla ağaçlandırma ve 6 binden fazla bitki dikim çalışmasının da yapıldığı Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı 13 Mayıs 2018 tarihinde halkımızın hizmetine sunuldu. Uzun yıllar taş depolama alanı olarak kullanılan bu alan yapmış olduğumuz çalışma ile büyük hareketlilik kazandı. Bir önemli çalışmamızda Sosyal Hizmet Merkezi Projemizdi. İçerisinde Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi ve Nurhayat Sütlü Kadın Dayanışma Merkezi'ni barındıran proje 9 Ağustos 2018 tarihinde hizmete sunuldu. 1851 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar da itfaiye binası olarak kullanılan 430 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Bir başka çalışmamız olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün taşınması çalışmasıydı. Daha önce İtfaiye Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Teknik Atölyelerimizi taşıdığımız Sanayi Bölgesi'ne Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz ve Bitki Üretim Merkezi'ni taşıdık. Bu müdürlüğümüzde 7 bin metrekarelik bir alanda çok daha iyi şartlar altında ilimize hizmet vermeye başladı. Göreve geldiğimizde yaşam merkezleri oluşturmakla ilgili projelerimiz vardı. Bu projeler kapsamında Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Elmalık Yaşam Merkezi, Şiremirçavuş Yaşam Merkezi ve eski İtfaiye Binamızda yapmış olduğumuz düzenleme ile hayata geçirdiğimiz Kavaklı Yaşam Merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13 Haziran 2018 tarihinde Kavallar Yaşam Merkezi'ni açarak Yaşam Merkezleri projelerimize bir yenisini daha ekledik. Projemiz 60 bin TL'ye mal oldu. 150 metrekarelik yaşam alanına sahip yaşam merkezimizin içerisinde çocuk oyun parkı, spor sahası ve oturma alanları mevcut. Burada mukabeleler, çeşitli sanat kursları, özel gün etkinlikleri, toplantılar düzenleniyor.

Sosyal yaşama da büyük önem verdiklerini kaydeden Akın şöyle devam etti: “Bir önemli çalışmamızda Kanlıırmak Caddesi'nde yapmış olduğumuz Yürüyüş Yolu çalışmamız oldu. Irmağın hemen kenarında uyguladığımız proje ile 900 metrelik yürüyüş yolunu kayrak taşlarla düzenleyerek ve modern aydınlatmalar yerleştirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bartın Belediye Meclisi'nin almış olduğu karara istinaden başlatılan doğalgaz dağıtım çalışması neticesinde 2018 yılında abone sayısı 26 bini geçti. Ortalama yıllık 100 bin ton kömürün yakıldığı ilimizde doğalgazın gelmesi ile hava kirliliği çok büyük ölçüde azaldı. Doğalgaz çalışmaları ile birlikte yürütmüş olduğumuz üstyapı çalışmalarımız kapsamında Aşağı Çarşı, Su Terazisi, Piryamcılar, Hendekyanı, Karakaş, Kemerköprü, Şadırvan, Fatih Sultan Mehmet, İskele, Mahmut Akcan, Kaynarca, Bülent Ecevit ve İnkumu İskele Caddeleri yeniden düzenlenerek çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Bartın Belediyesi olarak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için araç ve ekipman desteğinin önemi biliyoruz. Halkımıza daha hızlı ve etkin hizmet götürmek amacıyla 2018 yılında 3 adet kamyonet ve 1 adet kepçeyi araç filomuza kattık. Almış olduğumuz bu araçlarla son 10 yılda 10 milyon TL' değerinde araç ve ekipman alımında bulunduk. Uzun yıllar Rüştiye Mektebi olarak hizmet veren, daha sonra 2008'e kadar belediye binası olarak kullanılan Hükümet Caddesi'ndeki tarihi binayı restore ederek 27 Ocak 2018 tarihinde hizmete sunduk. Açıldığı tarihten bugüne 89 bin vatandaşın ziyaret ettiği Kent Müzemiz Tarihi Kentler Birliği 2016 tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Uygulaması Özendirme Yarışmasında Proje Ödülü ve Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması Kent Müzeleri Dalında ödül kazandı. Gölbucağı Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan, Bartın Belediyesine ait eski mezbaha binası da Engelsiz Sanat Evi'ne dönüştürmek üzere başlatmış olduğumuz çalışmaları tamamlamak üzereyiz. 200 metrekarelik tek katlı binasında Yemek salonu, resim atölyesi, müzik odası, sanat atölyesi, oyun alanları, tuvaletleri ve mutfağı barından ve 720 metrekarelik bahçeye sahip olan Engelsiz Sanat Evi'mizde engelli vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunacağız. Şimdiden bizleri heyecanlandıran ve her aşamasını özenle takip ederek titizlikle üzerinde duracağımız bu mekanı en iyi şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız. Kentimize ait el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve satılması amacıyla Gazhane Kültür Parkı'mızın hemen yan tarafından yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Kültür Sanat Sokağı Projemizi tamamlamak üzereyiz. Kısa süre içinde tamamlayacağımız çalışmalar ile yerel mimari dokuya uygun, ahşap dokulu 10 adet dükkanın bulunduğu bu güzel sokağı halkımızın hizmetine sunacağız. “ dedi.