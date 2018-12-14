Başkan Akın Karaçay Mahallesi'nde

Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaçay Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı İsmail Özsoy'un da katıldığı ziyarette mahalleli ile Başkan Akın çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Karaçay Mahallesi'nde yapılan ve yapılacak olan yenilikleri anlatan Akın, “Bartın Belediyesi olarak Karaçay'ın Mahalle olmasından itibaren tüm yatırımlarımızı bölgemizde değerlendiriyoruz. Halkımızla birlikte kol kola sürdürdüğümüz çalışmalarımızı onların talepleri ve görüşleri doğrultusunda ilerletiyoruz. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Misafirperverlikleri için Umut Altunsaban ve değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.