Başkan Akın köy muhtarları ve kooperatif başkanları ile bir araya geldi

Kumluca Belediye Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programına Başkan Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ve geçmiş dönem Belediye Meclis Üyesi Recep Çömlek ile katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın,” Bölgenin gelişebilmesi açısından kooperatiflerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda siz değerli kooperatif başkanlarına da çok önemli görevler düşüyor. Bizimde üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bizler her zaman emrinize amadeyiz. Bugün burada sizlerle bir araya gelmemize vesilen olan Kumluca Belediye Başkanımız Sayın İsmail Can'a da teşekkür ediyor, çalışmalarına başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Cemal Akın, konuşmasının ardından köy muhtarları ve kooperatif başkanları ile sohbet ederek çalışmaları hakkına bilgiler aldı.