Başkan Akın köylerde

Ziyaretlerinde Başkan Cemal Akın'a Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, İl Başkan Yardımcıları Aynur Yıldırım ve geçmiş dönem Kozcağız Belediye Başkan Adayımız Savaş Buyurman eşlik etti. Vatandaşlarla samimi ve sıcak sohbet ortamlarında gerçekleşen ziyaretler karşılıklı bilgi ve görüş alışverişleri şeklinde sürdü. Ziyaretlerle ilgili açıklamasında, Belediye olarak kent merkezinde, mahallelerde ve mücavir alanlarda yürütülen hizmetleri ve hayata geçen projeleri, Bartın'da yaşayan tüm vatandaşların istifade edebileceği şekilde gerçekleştirdiklerini önemle belirten Belediye Başkanı Cemal Akın bunun için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman halkın içinde olarak tüm fikirlere açık olmaya devam edeceklerini söyledi.