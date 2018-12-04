Başkan Akın, kursiyerler ile bir araya geldi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen kahvaltı programlarında Bartın Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Resim Atölyesi ve İngilizce Kursu kursiyerleri ile bir araya geldi. İlk olarak Aysun Eskin eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren Bartın Belediyesi Resim Atölyesi kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Cemal Akın 02 Aralık Pazar Günü ise Yeşim Erdim'in eğitmenliğini yaptığı İngilizce Kursu'nda eğitim gören kursiyerler ve aileleri ile buluştu. Programlarda kursiyerle sohbet eden Başkan Cemal Akın kursiyerlerin talep ve önerilerini dinledi. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından bu tip organizasyonlara önem verdiğini söyleyen Başkan Cemal Akın katılım sağlayan tüm kursiyerlere ve ailelerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak ilimize çok uzun yıllar hizmet verecek projelere imza atarken Kültürel ve Sosyal etkinliklerle de halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle kültürel ve sosyal etkinliklerimizden 2500'ü aşkın vatandaşımız faydalanıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu sayıyı her geçen gün yukarılara çıkarmak amacındayız. 7'den 70‘e herkese hitap eden kurs ve etkinlikler hazırlayarak, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve becerilerini sosyal etkinliklerimizle halkın beğenisine sunmalarına olanak sağlamak bizlerin en önemli görevleri arasında” dedi.