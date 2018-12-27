Başkan Akın kursiyerler ve aileleri ile kahvaltıda buluştu

Program Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Cemal Akın kursiyerleri ve ailelerini tek tek selamlayarak sıkıntıları veya talepleri olup olmadığını sordu.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, "Belediye olarak gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak en önemli görevlerimiz arasında. Bu kapsamda açmış olduğumuz Bilim Atölyemizde birçok genç kardeşimiz eğitim alıyor. Kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında açmış olduğumuz kurslar ve atölye çalışmaları ile gençlerimize eğitim alabilecekleri birçok sosyal alan oluşturduk. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi olan Bilim Atölyemiz 'de çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyor. Ayrıca büyük bir özveri ile çalışan Değerli eğitmenlerimiz Yücel Yüzlü ve Engin Durmuş'a da teşekkür etmek istiyorum. Bartın Belediyesi gençlerimizin yanlarında olmaya ve onlara gereken desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.