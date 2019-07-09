Başkan Akın: “Muhtarlarımız hizmetin temel taşlarıdır”

Akın, muhtarların, belediye ile vatandaş arasında birer hizmet köprüsü vazifesi gördüklerini vurgularken, gösterdikleri özveriyle hizmetin temel taşları olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın'a hafta sonu düzenlenen kahvaltı programında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç eşlik etti. 19 Merkez mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Akın, program sonrası yaptığı açıklamasında, “ 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile göreve gelen Merkez Mahalle muhtarlarımızla kahvaltı programında bir araya geldik. Bizler mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti ve hizmetlerin kesintisizce halkımızın istifadesine sunulmasında, halkımızın beklentilerine karşılık gelen çalışmaların yapılabilmesi amacıyla mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Hem milleti hem de devleti temsil eden muhtarlarımız, mahallelerimizde huzurun, güvenin, gösterdikleri özveri ile hizmetin temel taşlarıdır. Yerel Yönetim hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında çok önemli bir görevi üstlenen, sorumluluklarının bilinciyle gece gündüz çalışan her biri hizmet köprüsü olan muhtarlarımız aracılığıyla ulaşan talepleri imkanlarımızın elverdiği sürece bizler için emirdir. Kentimizde hayatı kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışarak halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Programa katılan mahalle muhtarlarımızın hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Akın, kahvaltı programı sonrasında Aladağ Mahallesi Muhtarı Ali Gökcan'ın doğum gününü kutlayarak, Gökcan'a ailesi ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi temennisinde bulundu.