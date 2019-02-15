Başkan Akın pazaryeri esnafları ile kahvaltıda buluştu

Kahvaltı programında Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Belediye Meclis Üyeleri Recep Çömlek, Kemal Gözen, Ahmet Kömeç, Şemsettin Çöme, Keramettin Şenkal ve pazaryeri esnafları hazır bulundu.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, “Göreve geldiğimiz ilk yıllarımızda Peynirci Pazarı olarak bu bölgeyi yeniden düzenleyerek siz değerli dostlarımızın hizmetine sunduk. Belli saatlerden sonra girilemeyen, karanlık noktalardan biri olan bu mekân, modern pazar yeri olarak şimdi binlerce vatandaşımıza geç saatlere kadar hizmet veriyor. Siz değerli dostlarımızın burada daha iyi şartlar altında çalışması ve halkımızın pazaryerimizden daha iyi şekilde istifade edebilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bartın Belediyesi olarak 10 yıl içinde çok önemli çalışmalara imza attık. Doğalgazın ilimize gelmesi, alternatif su hattı ile ilimizde ki su sıkıntısının giderilmesi, Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması gibi ilimize çok uzun yıllar hizmet verecek çalışmaları hayata geçirdik. ”Üretken Belediyecilik” anlayışıyla altyapı ve üstyapıdan sosyal hayata, spordan, sanata her kesiminin hayatına dokunan birçok projeyi ilimize kazandırdık. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı ekibimizle, çalışan personelimizle, en önemlisi de Bartın'da yaşayan halkımızla ele ele vererek gerçekleştirdik. Halkımızın teveccüh göstermesi halinde önümüzde ki dönem içinde 50+1 proje hazırladık. Geçmiş 2 dönemin tecrübe birikimi ile ilimizin güzelliklerine güzellikler katmak istiyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum“ dedi.

Konuşmasının ardından pazaryeri esnafları ile sohbet eden Başkan Cemal Akın talep ve önerileri dinledi.