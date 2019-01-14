Başkan Akın projelerini açıkladı

Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen programda Başkan Cemal Akın, Bartın Belediyesi 2018 yılı çalışmaları ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için hazırlamış oldukları 50+1 proje hakkında bilgiler verdi.

Açıklamalarına 2018 yılı değindirmeleri ile başlayan Cemal Akın, “ 2018 yılında Bartın Kent Müzesi'ni açtık, Kaynarca Spor ve Yaşam Merkezi'ni açtık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Bitki Üretim Tesisi'ni hizmete açtık. Sosyal Hizmet Merkezi'ni açtık. Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi'ni açtık. Kültür ve Sanat Sokağı, 1/5000 ve 1/1000'lik imar planları yapıldı. Kanlıırmak yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Yol ve kaldırım yapımları, doğalgaz yeni hat yapımları ve park yapımları devam ediyor. Kemerköprü, Şadırvan, Su Terazisi, Aşağı Cami, Karakaş, İskele, Yukarı Çarşı, Hamam, Mahmut Akcan, Piryancılar, Orduyeri caddelerinin alt ve üst yapı çalışmaları ile modern aydınlatılmaları, kent merkezindeki merdivenlerin yenilenmeleri, yine İnkumu İskele Mahallesi yol, kaldırım, yeşil alan düzenlemeleri, bisiklet yolu ve modern aydınlatma çalışmaları yapıldı. Bülent Ecevit Bulvarı düzenlemesi tamamlanarak Engelsiz Sanat Evi çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca çok sayıda kültür, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor.” dedi.

“Bartın'ı hep bir adım daha ileriye taşıyoruz”

50+1 projeyi tek tek açıklayan Başkan Akın, “51 projemiz kısa bu şekilde ama bu projelerimiz kısa zamanda meydana çıkmadı. 10 kişilik bir Proje Ekibimiz var. Zaman zaman dışarıdan ve teknik elemanların da katılımıyla bu projeler ortaya çıktı. 2 köprü haricinde, raylı sistemden de bahsetmiyorum bunların hepsi Bartın Belediyesi'nin bütçesiyle yapılacak olan işler. Çünkü Bartın Belediyesi doğalgaz projesini yaparken 465 kilometre yol yaptı, 600 kilometre kaldırım yaptı. 60 milyon TL nakit harcadı. Artık bu 60 milyon TL harcaması yok, çünkü doğalgaz çalışmalarımız bitti. Şimdi bu parayı şimdi bu projelere harcayacağız. Bizim ortalama 5 yıllık yatırım bütçemiz de 175 milyon ile 200 milyon TL arasında ve 2019 bütçemiz ise bizim 110 milyon TL. Allah'ın izniyle bu projelermizi de gerçekleştireceğiz. Bizim en büyük meselemiz hava kirliliği, kanalizasyon ve suydu. Çok şükür bu sorunlarımızı da bitirmiş olduk. Her zaman önceliğimizi elzem olan projelere verdik. Bartın'ı hep bir adım daha ileriye taşıyoruz. Artık yetişmesi zor olan bir Bartın meydana getiriyoruz. Turizminin geliştiği, ekonomisinin bizim de desteğimizle geliştiği, kalkındığı bir Bartın meydana getiriyoruz. Bartın'a şehirciliği iyi örnekleriyle uygulamak lazım. Biz de ekibimizle, çalışan personelimizle, en önemlisi de Bartın'da yaşayan halkımızla beraber bunu yapıyoruz ” diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için 50+1 proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Cemal Akın açıklamalarının devamında projelerini basın mensupları ile paylaştı.