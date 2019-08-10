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Başkan Akın,” Şehit Aileleri ve Gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.


Ziyaretinde Başkan Cemal Akın'a Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç eşlik etti. Dernek Başkanı Ekrem Altınok ile dernek çalışmaları hakkında sohbet eden Başkan Cemal Akın Bartın Belediyesi projeleri hakkında da bilgiler verdi.


Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Memleketin birliği, dirliği, halkımızın huzur ve güveni için mücadele etmiş, canını vermiş insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda yaralanmış ve gazi olmuş gazilerimize de hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara da huzur ve sağlık diliyorum. Bartın Belediyesi olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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