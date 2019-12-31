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Başkan Akın, TİSK 27. Olağan Genel Kuruluna Katıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, delegesi olduğu Türkiye İş Verenler Sendikaları Konfederasyonu ‘nun ( TİSK ) 27.

Olağan Genel Kurulu katıldı.


Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Özel Oturum ile başlayan toplantıda yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Seçimde TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nevzat Seyok, Celal Koloğlu ve Suat Çalbıyık seçildi.


Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın,” Türkiye İş Verenler Sendikaları Konfederasyonu‘nun ( TİSK ) 27. Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni yönetim kurulunu seçtik. Yeni yönetimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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