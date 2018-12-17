Başkan Akın Türk Sanat Müziği Topluluğu ile kahvaltıda buluştu

Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen programda Başkan Cemal Akın misafirlerine Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Talep ve önerilerinde konuşulduğu programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın,” Bartın Belediyesi olarak kültürel, sanatsal ve sportif anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 2500'ü aşkın vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kültürel ve sanatsal çalışmaları halkla daha çok buluşturmak amacındayız. Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerimizi diğer çalışmalarımız gibi önemli ihtiyaçlar olduğu bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Kültür ve Sanat Merkezi'miz bünyesinde 7'den 70‘e herkese hitap eden kurs ve etkinlikler yapıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın gençlerimizin ve yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve becerilerini sosyal etkinliklerimizle halkın beğenisine sunmalarına olanak sağlıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe kültürel ve sanatsal çalışmalarımızla da halkımızın ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Belediye olarak her zaman, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve diğer tüm çalışmalarımızla halkımıza her anlamda en güzel hizmeti vermek için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz” dedi.