Başkan Akın, üçüncü kez Encümen Üyeliği'ne seçildi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gevrek ile Tarihi Kentler Birliği'nin “20. Yıla Doğru Tarihi Kentler Birliği” İstanbul Buluşması Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, aday olarak girdiği seçimde 228 oy ile üçüncü kez Encümen Üyeliği'ne seçildi.

Pendik'teki Divan İstanbul Asia Otelde gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği'nin “20. Yıla Doğru Tarihi Kentler Birliği” İstanbul Buluşması Meclis Toplantısı ile başladı. Gündeme dair konuların görüşüldüğü toplantının ardından ise Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Törende ödül alan belediyelere plaketleri takdim edildi. Toplantıda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, aday olarak girdiği seçimde 228 oy ile en yüksek oyu alarak üçüncü kez Encümen Üyeliği'ne seçildi. Toplantının ardından Başkan Cemal Akın, Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı ve ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile bir süre sohbet etti.

Tarihi Kentler Birliği'nin “20. Yıla Doğru Tarihi Kentler Birliği” İstanbul Buluşması Toplantısı ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'na Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ün seçildiği Meclis Toplantımızda, Encümen Üyeliklerine de bizimle birlikte Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan seçildi. TKB Başkanı Hayrettin Güngör başta olmak üzere TKB yönetimine seçilen tüm Belediye Başkanı dostlarımı tebrik ediyor, başarılı çalışmaları ile ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini geleceğe taşımakta bir okul niteliğinde olan Tarihi Kentler Birliği'ne emeği geçen herkese şükranlarını sunuyorum” dedi.