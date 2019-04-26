Başkan Akın'dan bakım öncesi inceleme

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bakım ve onarım çalışmalarına başlanacak olan Yalı Sevgi Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Arınan, Ahmet Kömeç ve daire müdürlerinin hazır bulunduğu incelemede Yalı Sevgi Parkı'nı gezen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, başlanacak olan çalışmalar hakkında daire müdürleri ile istişarelerde bulundu. Yalı Sevgi Parkı'nda ki işletmeleri de gezen Akın karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” daha önce atıl halde, kötü görünen ve hoş olmayan olayların yaşandığı, insanların geçerken korktuğu birçok karanlık noktayı projelendirerek yaşam alanları haline getirdik. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de Yalı Sevgi Parkı Projemizdi. Yapmış olduğumuz düzenlemeler ile Yalı Bölgesini kentin cazibe merkezi haline getirdik. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce vatandaşımızın faydalandığı Yalı Sevgi Parkı'ndan vatandaşlarımızın daha iyi istifade edebilmesini sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapacağız. Bugünde alanda incelemede bulunarak daire müdürlerimizle ve belediye başkan yardımcılarımızla yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk” dedi.