Başkan Akın'dan inceleme

Belediye Başkanı Cemal Akın'ın yeni dönem projelerinden Bartın Trafik Planının içinde bulunan Kız Meslek Lisesi ile Fidanlığı birbirine bağlayacak olan köprünün fizibilite çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve teknik personeli ile alanda incelemede bulunan Başkan Cemal Akın, DSİ Personelinden bilgiler aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” 2012 yılında başlattığımız ve 6 yıl süren İmar Planına 15 köprü işlendi. Bu köprülerden bir tanesi Kız Meslek Lisesi ile Fidanlık Bölgesi arasında. Bu bölgeye yapmak istediğimiz köprü ile ilgili teknik personelimiz ve DSİ Personeli ile incelemede bulunduk. Kemerköprü ve Asma Köprü'de oluşan trafik sıkışıklığını köprü projesi ile gidermek amacındayız" dedi.