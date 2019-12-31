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Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Yaşam Merkezlerinde faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kavallar Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Kuran Kursu ve El Nakışları Kursunu ziyaret etti. Serpil Dişçi'nin öğretmenliğini yaptığı 4-6 yaş Kuran Kursunu ziyaret ederek kurs gören öğrencilerle sohbet eden Başkan Akın, kursiyerlere başarılar diledi. Daha sonra Meliha Kocakaplan'ın eğitmenliğini yaptığı El Nakışları Kursunu ziyaret eden Akın, kursiyerler ile belediye çalışmaları ve talep ettikleri çalışmalar hakkında sohbet etti. Misafirperverlikleri için Eğitmen Meliha Kocakaplan ve kursiyere teşekkür eden Akın, çalışmalarında başarılar diledi.

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