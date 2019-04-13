Başkan Akın'dan muhtarlara kutlama

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeninden seçilen Kırtepe Mahallesi Muhtarı Münir Fazıl Seyhan ve Tuna Mahallesi Muhtarı Nihan Taner'i ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Kırtepe Mahallesi Muhtarımız Münir Fazıl Seyhan ve Tuna Mahallesi Muhtarımız Nihan Taner ile geçtiğimiz dönemlerde çok güzel çalışmalara imza attık. Birlik ve beraberlik içinde her iki mahallemize güzel hizmetlerde bulunduk. Önümüzde ki dönemde de uyum içinde çalışarak vatandaşlarımızın teveccühüne layık olmaya gayret edeceğiz. Her iki muhtarımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.