Başkan Akın'dan personeline teşekkür

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Taner Çetin, Erol Demirkoparanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, Ulaşım Hizmetleri, Su İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, Hal Müdürlüğü personeli katıldı.

“Büyük çalışmalar gerçekleştirdik”

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın özverili çalışmalarında dolayı perosneli teşekkür etti. Akın konuşmasında Belediye Başkanlığımızda 10 yılı geride bırakıyoruz. Bu 10 yılda sizlerle birlikte birçok çalışma yaptık. İlimize uzun yıllar hizmet verecek büyük çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarında başında su meselesi geliyordu. Bildiğiniz gibi suyumuz hem yetersiz hem de çamurlu akıyordu. Yapmış olduğumuz çalışma ile Çayır Köyü'nde bulduğumuz suyu ilimize taşıyarak bu sorunun önüne geçmiş olduk. Ayrıca suyumuzu 230 kez tahlil ettirdik. Halk Sağlığı Müdürlüğü de 65 kez suyumuzun tahlilini gerçekleştirdi. Kanundan kaynaklı olmak üzere yılda 4 kere de İstanbul 3. Nolu Halk Sağlığı Merkezinde suyumuzun tahlili gerçekleşti. Bunun dışında siyanüre de baktırıyoruz. Türkiye'de artık siyanüre bakılmıyor ama Bartın Belediyesi olarak biz siyanüre de baktırıyoruz. Elimizde ki veriler göre Türkiye'nin en iyi sularından bir tanesine sahibiz“ dedi.

“26 bin abone doğalgaz hizmetinden faydalanıyor”

Konuşmasının devamında doğalgaz çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ilimize doğalgaz gelmeden önce özellikle bu aylarda çok fazla hava kirliliği oluşuyordu. Bu kirliliği önlemek için doğalgazı ilimize getirdik. Bu çok büyük bir sorumluluktu. Doğalgazın Bartın'a gelmesi yolların yeninden yapılması kaldırımların yeniden yapılması demekti. Bu sorumluluğun altına girdik ve bugün itibariyle 26 bin abone ilimizde doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Sadece iki noktada doğalgaz hizmeti bulunmuyor ki bu noktalar da kendi istekleri ile önümüzde ki yıl bağlanmasını talep etti. Doğalgaz çalışması ile koordineli şekilde yürütmüş olduğumuz yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında 400 km'yi aşkın araç yolu, 600 km'yi aşkın kaldırım yaptık“ dedi.

“Irmağımızı 3 bin ton kanalizasyondan kurtardık”

Bartın Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgilide bilgiler veren Başkan Cemal Akın konuşmasının devamında “ Bir diğer önemli çalışmamızda Bartın Irmağı'na akan kanalizasyonla ilgiliydi. Irmağımıza günde 3 bin ton kanalizasyon akıyordu. Uzun uğraşlar vererek 40 milyon TL hibe destekli proje ile ırmağımızı her gün akan 3 bin ton kanalizasyondan kurtardık. Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerin yüzde 95'ini tamamladık ve bir o kadar da ilave çalışma gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları da sizlerin emeğiyle sizlerin gayretiyle hayata geçirdik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, aynı anlayışla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmenizi istiyorum” dedi.

Konuşmasının ardından belediye personelleri ile tek tek selamlaşan Başkan Cemal Akın personellerine işlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.