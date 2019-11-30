Başkan Cemal Akın köy sakinleri ile buluşmaya devam ediyor

Son olarak Gürpınar ve Kaşbaşı köylerinde kıraathane ziyaretlerinde bulunan Başkan Cemal Akın, köy sakinleri ile çay içip sohbet etti. Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkan Yardımcısı Aynur Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Ölçek, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Demircioğlu ve Feridun Sinoplu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde köy sakinlerine belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde Akın ayrıca köy sakinlerinin de talep ve önerilerini dinledi.

Gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz tarihten bugüne her zaman halkın içinde olduk. Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunarak yapacağımız çalışmalarımıza yön verdik. Aynı anlayış içinde halkımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizleri ağırlayan Kaşbaşı ve Gürpınar Köyü sakinlerine göstermiş oldukları ilgi ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi.