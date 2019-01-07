Başkan kursiyerler ve aileleri ile buluştu

Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen programa Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Ebru, Camaltı ve Kaligrafi Kursu Eğitmeni İbrahim Boz, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Bartın Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmaları çok önemsiyoruz. Birçok kurs, etkinlik ve sportif faaliyetle halkımıza bu anlamda güzel hizmetler sunuyoruz. Etkinliklerimizden 2 bin 500'ü aşkın vatandaşımız yararlanıyor. 2019 yılında bu sayıyı daha da yukarılara çıkartmak amacındayız. Kültürel ve Sosyal anlamda halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Bartın Belediyesi Konservatuarı Projesini hayata geçirmek istiyoruz. Eski Hava Lokali'nin olduğu bölgede hayata geçirmek istediğimiz proje ile kurslarımızı buraya taşıyacağız. Bu proje ile kursiyerlerimize daha iyi imkânlar altında çalışma fırsatı bulacaklar. Bunun dışında Atatürk ve Şehitler Müzesi, Su Müzesi, Oyuncak Müzesi, Resim ve Sanat Müzesi olmak üzere dört yeni müze ile ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse bu güzel projeleri de ilimize kazandıracağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve becerilerini sosyal etkinliklerimizle halkın beğenisine sunmalarına olanak sağlamak bizlerin en önemli görevleri arasında. Bizlerde bu bilinçle hareket ederek kültürel ve sosyal anlamada da halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz“ dedi.

Akın konuşmasının sonunda ise birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından bu tip organizasyonlara önem verdiklerini söyleyerek katılım sağlayan tüm kursiyerlere ve ailelerine teşekkür etti. Konuşmasının ardından katılımcılar ile sohbet eden Başkan Cemal Akın hem belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem talep ve önerileri dinledi.