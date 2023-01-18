Başkent EDAŞ Bartın'da altyapı yatırımını tamamladı

Başkent EDAŞ, Bartın'a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçladığı, 13 milyon lira büyüklüğündeki ‘Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi'ni 2022 çalışmaları kapsamında tamamladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ) Bartın'ın artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanması amacıyla 2022 Temmuz ayında başladığı 13 milyon lira bütçeli altyapı yatırımını 2022 çalışmaları kapsamında tamamladı. Bartın Belediyesi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüttüğü ‘Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi' ile Başkent EDAŞ, mevcut havai şebeke direklerini sökerek, 23 kilometre yeraltı kablosu ile hattı enerjilendirdi. 142 adet son teknoloji LED aydınlatma direği ile sokak aydınlatmalarını sağladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, montajını gerçekleştirdiği 93 saha dağıtım kutusuna ilave olarak, eski şebekedeki trafo binalarını 5 yeni trafo ile yenileyerek, bölgenin enerji arz güvenliğini artırdı. Şehrin gelecekteki yapılaşmasını da dikkate alarak 30 yıla aşkın zamandır hizmet veren 6,3 kV gerilim seviyeli şebekenin gerilim standardizasyonunu 31,5 kV'a yükseltti.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Şirketin, Bartın'da bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.