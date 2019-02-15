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Başsavcıdan öğrencilere hukuk ve adalet dersi

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hukuk ve adalet konulu ders verdi.


Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve ülke genelinde uygulamaya alınan Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bartın'da okullarda hukuk ve adalet dersleri veriliyor. Bu kapsamda Başsavcı Aydemir, çocukların adalet duygusunun önemini, değerini kavramaları ve bu konuda farkındalık oluşması amacıyla derse katıldığını dile getirdi. Çocuklara vatan, bayrak, millet sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyleyen Aydemir, "Azmettikleri zaman başaramayacakları iş olmadığını onlara kendi hayatımızdan örnekler vererek anlatmak, hayatlarının her döneminde adil olmalarını sağlamak, adaletli bir yaşam kurmalarını temin etmek, temelinde amaçladığımız adalet ve hukuka saygısını arttırmak" dedi.


Her gün farklı okulları ziyaret ederek derse katılım sağladıklarını ifade eden Başsavcı Aydemir, tüm öğrencilerin derse ilgi gösterdiğini söyledi.


2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İmam Hatip Ortaokulunda 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine bu ders seçmeli olarak verilmeye başlandı.

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