Batan gemideki 6 mürettebatı kurtaran askeri personele Ukrayna Büyükelçisinden madalya

17 Ocak 2021 tarihinde Bartın'ın İnkumu açıklarında kırılarak batan gemideki mürettebatın kurtarılmasında görev alan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personellerine Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar tarafından Ukrayna Devlet Ödülü olan Kurtarılan Hayat Madalyası takdim edildi.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan aldığı yükle Bulgaristan'ın Burgaz limanına seyir halinde iken fırtına nedeniyle İnkumu açıklarında demirleyen Palau bayraklı Arvin isimli gemi 17 Ocak 2021 dev dalgaların arasında kırılarak battı. Gemiden gelen yardım çağrıları üzerine Bartın Valiliği koordinasyonunda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları kapsamında olumsuz hava koşullarına karşın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce 5'i Ukrayna ve 1'i Rus uyruklu olmak üzere 6 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken devam eden arama-kurtarma çalışmalarında kayıp 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin diğer 3 mürettebatı ise yapılan tüm arama-kurtarma çalışmalarına karşın bulunamadı.

Arvin isimli kuru yük gemisinin battığı tarihinin yıl dönümü dolayısıyla aralarında Ukrayna Büyükelçisinin Vasly Bodnar'ın da yer aldığı heyet Bartın'da teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bartın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, olay günü olumsuz hava koşulları ve 6 metrelik dalgalara rağmen büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek arama-kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeline Ukrayna Büyükelçisinin Vasly Bodnar tarafından Ukrayna Devlet Ödülü olan Kurtarılan Hayat Madalyası takdim edildi.

Valilik binasındaki madalya töreni öncesinde Ukrayna ve Türkiye milli marşları okundu. Düzenlenen madalya töreninde konuşan Ukrayna Büyükelçisinin Vasly Bodnar Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personelinin hayatlarını riske atarak büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek sürdürdükleri arama-kurtarma çalışmaları sayesinde 6 mürettebatın sağ olarak kurtarıldığına dikkat çekerek, “6 mürettebat Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personelinin fedakarlığı, deniz ve hava başta olmak üzere organize ve eş zamanlı çalışmalar sayesinde kurtarılabildi. Bizim vatandaşlarımızı kurtaran personel kendi hayatlarını riske atarak bu operasyonu gerçekleştirdi. Dalgaların boyu yaklaşık 6 metreydi. Ve olumsuz hava şartları yapılan operasyonu neredeyse imkansız kılıyordu. Fedakarca yapılan çalışmalar sayesinde 5'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 6 vatandaş hayatlarına devam ediyor. Bu konuda ne kadar teşekkür etsek az. Ukrayna Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsen teşekkürlerini bildirdi. Bu vesileyle gerçekleştirilen operasyondan dolayı Cumhurbaşkanımız Sahil Güvenlik personeli olan 5 kurtarıcı personele Ukrayna Devlet Ödülü olan Kurtarılan Hayat Madalyasını takdim etmeye karar verdi” dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner ise konuşmasında, “Bugün, 17 Ocak 2021 tarihinde “ Arvin” isimli Palau bandıralı kuru yük gemisinin elim bir kaza sonucu İnkum açıklarında batmasının yıl dönümünde bir aradayız. Bu vesile ile ilimize teşrif eden Ukrayna Büyükelçisi Sayın Vasyl Bodnar, saygıdeğer eşleri ve değerli heyetine hoş geldiniz diyorum. 17 Ocak 2021 tarihinde saat 12:16'da Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 1 ticari geminin alabora olduğu ihbarı alınmış, buna istinaden yapılan araştırma neticesinde Bartın limanı demir sahasında bulunan Palau bandıralı Arvin isimli kuru yük gemisinin ikiye bölünmek suretiyle battığı ve içerisinde bulunan 12 mürettebatın denizde olduğu bilgisi elde edilmiştir. İvedilikle olay mevki'ine intikal eden arama kurtarma ekiplerimizin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 1'i Rusya vatandaşı 5'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarılarak gerekli tedavileri yapılmak üzere Bartın Devlet hastanesine sevk edilmiş, 1'i Rusya vatandaşı 2'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmış, ekiplerimizin bütün gayretlerine rağmen 3 Ukrayna vatandaşına maalesef ulaşılamamıştır. Olayı, ilk anından itibaren takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir başta olmak üzere, üstün gayret ve başarıları nedeniyle bugün taltifle onurlandırılan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı komutan ve personeline, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline, iş birliği yapan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, lojistik destek sağlayan Bartın Belediyesi ve Bartın İl Özel İdaresi olmak üzere bütün kamu kuruluşlarına ve muhtarlıklara, basın mensuplarına, olayın ilk anından itibaren Valiliğimizle iş birliği içinde bulunan ve bugün burada bulunmakla bizleri mutlu eden ve onurlandıran Ukrayna Büyükelçisi ekselansları Vasyl Bodnar ve kıymetli çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması umuduyla kazada vefat ve kaybolan denizcileri saygıyla anıyor, ailelerine üzüntülerimi bildiriyor, sağ kurtulanlara sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum. Ukrayna büyükelçisi ekselansları Vasyl Bodnar ve kıymetli heyetini, törene katılanları bir kez daha saygıyla selamlıyor, başarılı personelimi tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından olay günü arama-kurtarma çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığında görevli Asb.Kd.Bçvş. Onur Tataroğlu, Asb.Kd.Üçvş. Hüseyin Özdemir, Asb.Çvş. Ahmet Ayberk Can, Uzm.Çvş. Semih Kurt ve Uzm.Çvş. Enver Mücahit Eşme'ye Ukrayna Devlet ödülü olan 'Kurtarılan Hayat Madalyası' Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar tarafından takdim edildi.

Tören Büyükelçisi Bodnar ve ödüle layık görülen personelin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.